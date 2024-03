Le Bayern Munich prolonge déjà Eric Dier

Le Bayern Munich a officialisé ce samedi la prolongation de contrat de son défenseur Eric Dier. Arrivé cet hiver en provenance de Tottenham sous la forme d’un prêt payant de 4 millions d’euros, l’Anglais restera au Bayern Munich à l’issue de son contrat avec Tottenham cet été. Le joueur de 30 ans est désormais lié au club bavarois jusqu’en 2025.

La suite après cette publicité

«Le FC Bayern et son défenseur Eric Dier (30 ans) élargissent leur coopération. Le contrat de l’international anglais à 49 reprises a été prolongé d’une saison jusqu’au 30 juin 2025 en raison d’une clause mutuellement convenue. Dier a rejoint les champions du record d’Allemagne en prêt de Tottenham Hotspur en janvier», précise le club dans un communiqué. De son côté, le joueur s’est réjoui de cette nouvelle : «Je suis très heureux à Munich. Maintenant, mon avenir est réglé et je peux me concentrer uniquement sur mes performances et sur la façon dont je peux aider le club. Nous voulons gagner à nouveau des matchs et des titres, même si c’est une phase difficile pour nous en ce moment.»