Tirage LdC : Warren Zaïre-Emery ne craint personne !

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est quasiment assuré d’avoir un tirage très compliqué en raison de son statut de deuxième de poule. Mais visiblement, ça n’a pas l’air d’inquiéter Warren Zaïre-Emery.

«Une équipe à éviter au tirage ? Non. On n’a peur de personne, on regardera tranquillement. Peu importe l’adversaire, on sera prêt», a-t-il déclaré au micro de RMC. Le jeune milieu parisien fait preuve d’une grosse force de caractère, mais vu les prestations de son équipe, on a quand même de quoi s’inquiéter.