PL : Brentford-Wolves interrompu à cause d'un drone !

Ce samedi après-midi, Brentford (14e) accueille Wolverhampton (8e) lors de la 23e journée de Premier League. Et ce match a été le théâtre d'une scène inhabituelle dans le football. En effet, à la 28ème minute, un drone non identifié est apparu au-dessus du terrain.

La suite après cette publicité

L'arbitre de la rencontre a alors été contraint de faire rentrer les joueurs le temps que l'objet disparaisse des abords du stade. Les vingt-deux acteurs reviendront au final 20 minutes plus tard pour terminer cette première période. Une scène cocasse, au final plus dérangeante que dangereuse.

Well that’s a first for me



Drone stopped play 🥴#wwfc pic.twitter.com/dIp0uKr2gs