LOSC : Jocelyn Gourvennec regrette d'avoir été «massacré»

Le LOSC n'est pas encore sorti d'affaire en championnat et occupe une incertaine 11e place, mais ne se trouve qu'à trois points de Strasbourg, le 4e de Ligue 1. En plus d'avoir réussi l'exploit de qualifier les Dogues en 8e de finale de Ligue de Champions où ils affronteront Chelsea, après avoir terminé premier de leur groupe, Jocelyn Gourvennec commence à gagner la confiance des supporters. Déçus de sa nomination suite au titre de champion de France remporté avec Christophe Galtier, les fans lillois espéraient un nom plus ronflant mais force est de constater que le technicien breton fait plutôt bonne impression. Ce dernier est revenu avec So Foot sur ses premiers mois où il a essuyé beaucoup de critiques.

« Avec le recul, on a fait un travail incroyable depuis sept mois. Les gens ne s’en rendent pas compte mais ça a été un exercice extrêmement compliqué, rendu encore plus compliqué parce que j’ai été très critiqué, voire massacré par certains, et qu’il a fallu que je reste concentré sur ma tâche. Je n’ai pas été condamné avant de démarrer, j’ai été enterré avant de démarrer. Ma réflexion, ce n’est même pas vis-à-vis de moi, c’est vis-à-vis de n’importe quelle personne qui est dans un rôle public. Les gens n’accepteraient pas le dixième dans leur propre métier ou dans leur propre vie. Que tu sois photographe, journaliste, médecin, boucher, manutentionnaire, peu importe. Je n’ai jamais trouvé ça juste », assure-t-il, tenant sa petite revanche. À lui de confirmer jusqu'au bout de la saison.