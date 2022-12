CdM 2022, Brésil : Gabriel Jesus forfait, une opération et une longue absence envisagées

La suite après cette publicité

Douze minutes contre la Serbie, dix-huit contre la Suisse et un peu plus d'une heure de jeu face au Cameroun. Second couteau de la sélection du Brésil, Gabriel Jesus ne sera plus la doublure de Richarlison lors de ce Mondial. L'attaquant de 25 ans, titulaire indiscutable dans le onze d'Arsenal concocté par Mikel Arteta, est forfait pour la suite de la compétition.

Touché au genou, Gabriel Jesus a quitté ses coéquipiers et le Qatar ce dimanche. Il pourrait être opéré. L'attaquant est de retour à Londres, où il sera examiné par les médecins d'Arsenal. S'il y a effectivement nécessité d'une intervention chirurgicale, son absence pourrait atteindre trois mois, explique Globo Esporte. Un coup dur pour les Gunners, actuels leaders de Premier League.