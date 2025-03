FA Cup : Nottingham s’impose aux tirs au but contre Ipswich et se qualifie pour les quarts

Nottingham s’offre un billet pour la suite de la compétition au bout du suspense. En huitième de finale de la FA Cup, Ipswich a ainsi d’abord pris l’avantage face à Nottingham. George Hirst a parfaitement placé une tête piquée, extrêmement précise, qui a terminé au centre du but, donnant ainsi l’avantage à Ipswich (53e, 0-1).

Mais Nottingham a réagi rapidement et a égalisé à la 68e minute. Ryan Yates a marqué d’une tête à bout portant au milieu du but, après un centre d’Anthony Elanga (1-1). Cependant, un second but inscrit par Yates à la 75e minute a été annulé pour hors-jeu, maintenant le score à 1-1. Au terme des prolongations et de la séance de tirs aux buts, c’est finalement Nottingham qui l’a emporté (1-1, t.a.b. 5-4). Les hommes de Nuno Espírito Santo retrouveront ainsi Brighton en quart de finale.