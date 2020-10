L'Élysée ne veut pas se mêler de l'épineux dossier Mediapro

Le football français est dans la tourmente après le refus de Mediapro, diffuseur principal de la Ligue 1 et de la Ligue 2 cette saison et jusqu'en 2024, de payer sa seconde échéance (de l'ordre de 172 M€) qui devait être versée au 5 octobre. Pire, le groupe de média sino-espagnol a fait savoir par l'intermédiaire de son président, Jaume Roures, qu'il comptait renégocier à la baisse le contrat initial du fait de l'impact lié à la COVID-19. Une catastrophe pour les clubs professionnels français et pour la LFP qui a choisi ce nouveau partenaire il y a de cela deux ans sans avoir négocié au préalable de réelles garanties financières.

Si la Ligue a décidé de contre-attaquer, les clubs de L1 et L2 s'inquiètent pour leur avenir. Selon Le Canard Enchaîné, ces derniers espéraient même une intervention de l'État et d'Emmanuel Macron pour démêler cet épineux dossier. Mais à en croire une source de l'Élysée contactée par Le Monde, il va sans doute falloir faire sans une intervention du plus haut sommet de l'État. « Nous n’allons pas intervenir auprès de Mediapro pour les aider à payer leurs dettes ou garantir les risques qu’ils ont pris dans le cadre d’un appel d’offres. Nous n’allons pas intervenir sur les droits télé. »