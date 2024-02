LdN : les Bleus ne joueront pas en Israël

Depuis ce jeudi, l’Équipe de France est fixée sur ses adversaires à l’occasion de la prochaine Ligue des Nations. Présents dans la ligue A, les Bleus défieront donc l’Italie, la Belgique et Israël. L’occasion pour les ouailles de Didier Deschamps de se frotter à deux rivaux historiques et d’affronter une sélection largement plus prenable. Mais alors que le conflit israélo-palestinien est encore, malheureusement, d’actualité, la tenue de la rencontre chez le petit poucet de ce groupe s’annonce incertaine.

En ce sens, Philippe Diallo, président de la FFF, a réagi à l’issue du tirage et a affirmé que la France n’ira pas jouer en Israël : «on connaît le contexte extrêmement difficile. Pour l’instant, Israël n’a pas l’occasion de faire ses matchs à domicile. Donc on jouera certainement dans un autre pays (le jeudi 10 octobre, ndlr). Quand le calendrier sera connu, on les accueillera sur notre territoire (jeudi 14 novembre, ndlr). On verra à quel moment cela va se dérouler, si le Stade de France est disponible. Ce sera un match dans un contexte particulier, mais ça reste du football. Nous, on adore jouer au foot. On sera extrêmement vigilant avec les pouvoirs publics, pour que les conditions parfaites de ce match puissent avoir lieu. On attend de savoir la date, mais on saura gérer ce match.»