Lorient : Bakayoko s’enflamme pour Kroupi et le compare à Mbappé

Depuis le début de saison, il crève l’écran avec le FC Lorient. Agé de seulement 17 ans, Eli Kroupi Junior est rentré dans l’histoire de la Ligue 1 ce dimanche en inscrivant un doublé sur la pelouse de l’OL (3-3). Plus jeune joueur à inscrire un doublé dans l’histoire de l’élite, cette prouesse vient confirmer l’excellent début de saison de l’attaquant, auteur de trois buts et deux passes décisives avec les Merlus. Désormais considéré comme un titulaire aux yeux de Régis Le Bris, le joueur de la génération 2006 impressionne. Même chez ses coéquipiers, certains n’en reviennent pas d’une telle précocité.

C’est notamment le cas de Tiémoué Bakayoko. Dans des propos recueillis par Ouest-France, l’ancien milieu de terrain de Chelsea s’est emballé et a dit que Kroupi était sur les pas de Kylian Mbappé : «C’est un phénomène. Il me fait un peu penser à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu. Il fait tout très vite. Il a déjà de bonnes stats pour un jeune de son âge. C’est incroyable. Il faut le protéger. Il faut lui laisser le temps de s’aguerrir un peu mais s’il continue comme ça, on a un futur Kylian Mbappé (rires).» Pour rappel, Tiémoué Bakayoko avait joué aux côtés de Kylian Mbappé lors de la saison 2016-17 qui avait vu l’éclosion du Bondynois. Assistera-t-il à la naissance d’un deuxième crack générationnel ? Affaire à suivre.