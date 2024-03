L’inquiétante statistique des Bleus face à l’Allemagne

Sept mois après après s’être déjà inclinée à Dortmund (2-1), l’équipe de France a encore subi la loi de la Nationalmannschaft ce samedi, cette fois à Lyon (2-0). Amorphes et en manque d’idées, les joueurs de Didier Deschamps ont peiné à exister dans cette rencontre où ils ont complètement été surclassés.

De leur propre aveu, les Bleus ont reconnu chacun leur tour devant la presse leur non-match, et surtout, la supériorité de leur adversaire du soir. Fait rare : ils n’ont pas non plus été capables de trouver le chemin des filets dans une rencontre pour la première fois depuis… 15 matches (France-Tunisie (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022). Sur un autre plan, ils ont également permis aux Allemands d’enrayer une série noire qui les chassait depuis un bon moment. Car en gardant leur cage inviolée, les joueurs de Julian Nagelsmann ont tout simplement enregistré leur premier clean sheet depuis presque un an et demi. A l’époque, c’était lors d’une victoire en amical face à Oman (en novembre 2022).