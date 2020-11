PL : le syndicat des joueurs met la pression pour revenir à 5 changements

Dans l'Europe du football, la Premier League s'est distinguée concernant la gestion des effectifs : contrairement aux autres championnats, le championnat a décidé de revenir à 3 changements, un choix commun entre les clubs afin de ne pas favoriser les géants et leurs effectifs pléthoriques. Mais le rythme est infernal depuis le début de saison et les blessures s'enchaînent, ce qui a provoqué la colère de Pep Guardiola et Jürgen Klopp.

Dans leur grogne, les deux entraîneurs seraient également suivis par les joueurs. En effet, selon le Guardian, le syndicat des joueurs aurait commencé à militer pour le retour des 5 changements. L'instance estime d'ailleurs dans un communiqué que la Premier League ne prenait pas assez en compte leur santé, et que cela « nécessite une révision urgente et continue par les organisateurs de la compétition ».