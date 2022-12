Le onze des tops du mercato 2022 en Ligue 1

La suite après cette publicité

Chaque année, le mercato estival permet aux équipes de se renforcer et il y a toujours des joueurs qui parviennent à surprendre ou répondre aux attentes. Pour ce début de saison 2022/2023, nous avons fait le point afin de dresser une équipe type des recrues arrivées cet été. Et la compétition a été rude au poste de gardien de but. Participant aux bonnes premières parties de saison de Clermont (10e) et de Lorient (5e), Mory Diaw et Yvon Mvogo ont été dans la discussion et auraient pu légitimement glaner cette récompense. Cependant, un gardien a encore plus brillé et il s’agit de Brice Samba. Le Lensois qui garde la deuxième défense du championnat (10 buts encaissés) a déjà réalisé 7 clean-sheets en 15 matches. Performant et régulier, il a déjà amplement justifié les 5 millions d’euros dépensés pour le faire venir de Nottingham Forest cet été. Pour le flanc droit de la défense, nous avons pensé à un ancien Lensois avec Jonathan Clauss qui s’est bien adapté à l’Olympique de Marseille mais c’est bien Bafodé Diakité qui a pris le dessus. Performant en défense centrale ou au poste de latéral droit, l’ancien Toulousain est l’une des belles pioches de Lille cet été.

La charnière voit Chancel Mbemba occuper le côté droit. Arrivé libre de Porto, le Congolais est impressionnant et s’est déjà affirmé comme l’un des patrons de la formation phocéenne. Solide dans les duels, propre dans la relance et capable de se projeter, il a su s’imposer comme l’un des meilleurs à son poste en Ligue 1. À ses côtés, on aurait pu évoquer le Rennais Arthur Theathe, mais c’est un autre joueur évoluant en Bretagne qui a été choisi. Arrivé du Rubin Kazan librement, le Tunisien Montassar Talbi brille de mille feux avec Lorient et apporte de la sérénité à la défense des Merlus. Il est l’un des cadres de la formation qui fait sensation sur ce début de saison. Enfin, la défense est complétée par Ismaily. Ramené par Paulo Fonseca en provenance du Shakhtar Donetsk, le Brésilien s’est vite intégré à la Ligue 1. Auteur de 2 buts et de 2 offrandes, le joueur de 32 ans apporte une touche technique supplémentaire aux Dogues et un impact important en ce début de saison.

Les places ont coûté cher en attaque

Au cœur du jeu, on a pensé à Mohamed Camara de Monaco, mais deux joueurs ont pris l’avantage dans le double pivot. Recruté au FC Porto pour près de 40 millions d’euros par le PSG, Vitinha a vite fait son trou. Le joueur de 22 ans s’est affirmé comme un titulaire aux côtés de Marco Verratti et réalise une première partie de saison très satisfaisante. À ses côtés, on retrouve le Lensois Salis Abdul Samed. Récompensé par une convocation avec le Ghana pour la Coupe du monde, l’ancien de Clermont a été prépondérant dans la deuxième place des Nordistes après 15 journées. Aux côtés de Seko Fofana, il a su faire oublier le départ de Cheick Doucouré pour Crystal Palace. Sorti de quelques mois compliqués à Montpellier, Rémy Cabella a signé libre à Lille dans la foulée et bien lui en a pris. Magnifié par le jeu de Paulo Fonseca, le joueur de 32 ans compte 3 buts et 5 offrandes en 9 rencontres. Malgré quelques petits pépins physiques, il s’est imposé comme l’un des leaders de sa formation.

Devant, la lutte a été âpre avec six joueurs qui bataillaient pour figurer parmi les trois postes de l’attaque. On aurait pu penser à Amine Gouiri (Rennes), Alexis Sanchez (Olympique de Marseille) ou encore Breel Embolo (Monaco). Ces trois éléments étaient tout proches, mais on a tranché notamment pour Loïs Openda. Débarqué de Bruges pour 9,8M€, l’attaquant belge affiche 7 buts en 15 matches. Précieux dans l’animation lensoise, il n’est pas étranger à la belle deuxième place des Artésiens. À ses côtés, on retrouve Folarin Balogun. Prêté par Arsenal, le jeune Anglais de 21 ans porte le Stade de Reims dans la mission maintien et comptabilise déjà pas moins de 8 buts et 2 offrandes en 15 matches. Sa présence même est un danger pour les défenses adverses. Enfin, un ancien des Gunners complète l’équipe puisque le Lyonnais Alexandre Lacazette est l’une des rares satisfactions des Gones. Arrivé libre, il a marqué 9 buts et délivré 3 offrandes en 15 matches. Si son équipe déçoit, le "Général Lacazette" est sur le front et canarde à tout-va !