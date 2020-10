FC Séville : Monchi veut venir piller Rennes !

S'il est un homme qui connaît bien le marché français, c'est bien Monchi, le directeur sportif du Sevilla FC. En effet, l'Espagnol aime le championnat de France et ne cesse de recruter dans l'Hexagone dès que l'occasion se présente. Derniers exemples marquants : Lucas Ocampos à l'Olympique de Marseille et l'excellent défenseur central international Espoirs Jules Koundé, en provenance de Bordeaux.

Réputé pour préparer ses coups bien à l'avance, le dirigeant espagnol a déjà des idées pour venir renforcer les Andalous pour la saison prochaine. Cet été déjà, il cherchait un jeune joueur capable de doubler et de concurrencer, voire de prendre la relève du vieillissant Jesus Navas, l'ancien ailier droit repositionné au poste d'arrière latéral. On a longtemps pensé qu'il essayerait de recruter Bouna Sarr.

Rennes demanderait 8 M€

Sauf que le Marseillais s'est finalement engagé avec le Bayern Munich cet été et cette piste est désormais à écarter. Mais Monchi scrute toujours l'élite française. Selon les informations d'Estadio Deportivo, c'est du côté de la Bretagne et de Rennes, que Séville affronte ce mercredi en C1, plus précisément, qu'il compte bien trouver la perle rare. Il s'agit de Brandon Soppy, le droitier de 18 ans.

Le média régional révèle en plus que le joueur avait déjà tapé dans l'œil de nombreux clubs lors de la participation du SRFC en Youth League et qu'il ne ferait que confirmer tout le bien que Monchi pense de lui au plus haut niveau. Le RB Leipzig était un temps intéressé par le joueur dont le club breton réclame une indemnité de transfert à hauteur de 8 millions d'euros. Une somme relativement jouable pour le Séville de Monchi.