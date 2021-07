Gianluigi Buffon et le rêve de la Coupe du monde 2022

Revenu cet été à Parme relégué en Serie B, Gianluigi Buffon (43 ans) n'a pas encore rangé ses gants. L'ancien gardien de la Juventus et du PSG revenu dans son club formateur espère pouvoir apporter son talent à Parme afin de retrouver l'élite italienne mais pas que. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon, qui n'était pas de l'Euro 2020 avec l'Italie, a évoqué son rêve de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

S'il sait que la possibilité est très faible et qu'il n'est pas dans les plans de Roberto Mancini, le gardien transalpin veut s'appuyer sur cet infime espoir : «j'ai besoin de la Coupe du monde pour rêver. Sinon pourquoi je joue? Pour ramener Parme en Serie A, bien sûr. Et après? C'est presque certain que Mancini ne m'appellera pas, à juste titre, il a ses hommes, son groupe. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver.»