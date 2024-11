Bryan Zaragoza fracasse Thomas Tuchel

Bryan Zaragoza n’en a pas fini avec Thomas Tuchel. Le technicien allemand n’a jamais donné sa chance au joueur d’Osasuna lors de son mandat au Bayern Munich pour des raisons que ne comprend pas le natif de Malaga. «Tuchel a dit que je manquais d’adaptation ? Le football se joue avec les pieds, pas avec la langue… Il n’y a rien de plus à dire», a lâché l’ailier de 23 ans après avoir offert la victoire à l’Espagne face à la Suisse (3-2).

Auteur du troisième but victorieux au bout du temps additionnel sur pénalty, Bryan Zaragoza appartient toujours au Bayern Munich. Avec un but et cinq passes décisives en 13 matches de Liga cette saison, l’international espagnol (3 sélections, 1 but) marque des points dans l’optique de revenir s’imposer en Bavière, maintenant que Tuchel n’est plus aux commandes.