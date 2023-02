OM : Valentin Rongier reconnait la supériorité du PSG et de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Au lendemain de la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris saint-Germain dans son antre du Vélodrome (3-0), Valentin Rongier est revenu sur les choix tactique de son entraineur Igor Tudor lors de l’After Foot de RMC. «C’était un choix tactique du coach, il voulait assurer Kolasinac à gauche car ça avait fonctionné en Coupe» a tout d’abord confié le milieu phocéen avant de poursuivre sur la supériorité indéniable du club parisien : «mais ce n’est pas sur un ou deux postes, la supériorité était collective, c’est dur de le reconnaître mais sur le match d’hier il n’y a pas photo.»

Pas avare en compliment, Valentin Rongier s’est ensuite attardé plus en détail sur la performance XXL de Kylian Mbappé. Et pour le joueur de 28 ans, le constat est implacable. L’attaquant de l’équipe de France est tout simplement injouable. «Mbappé ? Il faut le reconnaître: il va plus vite, il est plus fort, il est efficace. Quand tu regardes le match, la première occasion c’est but, la deuxième c’est passe sortie de nul part et la troisième c’est encore un exploit. Force est de constater qu’hier soir, ils ont été supérieurs» a conclu le milieu olympien. Après cette victoire, le PSG a en tout cas pris sa revanche sur l’OM et a également pris ses distances sur un concurrent direct pour le titre à la fin de la saison.

