Eredivisie : l'Ajax s'offre le Feyenoord dans un match fou

Éliminé en milieu de semaine par Benfica en Ligue des Champions, l'Ajax Amsterdam voulait compter sur le championnat pour se remettre la tête à l'endroit. Le club néerlandais recevait Feyenoord pour le compte de la 27e journée. Un "Klassieker" qui a tenu toute ses promesses. Feyenoord a vite trouvé la faille via Luis Sinisterra (1-0, 8e) mais Sébastien Haller lui a répondu peu après (1-1, 24e).

Feyenoord n'a pas attendu longtemps pour reprendre les devants via Guus Til (2-1, 28e). Alors qu'on se dirigeait vers un revers de l'Ajax Amsterdam, le capitaine Dusan Tadic a égalisé (2-2, 78e). Remobilisés, les Godenzonen sont allés chercher la victoire grâce à un but d'Antony (3-2, 86e). Ce dernier a d'ailleurs quitté le terrain plus tôt suite à un second carton jaune sans conséquence (90e +5). Ce résultat de 3-2 permet aux Lanciers de conforter leur première place avec 5 points d'avance sur le PSV Eindhoven qui défie à 16h45 le Fortuna Sittard.