Juventus : le message de Cristiano Ronaldo après avoir remporté le Golden Foot 2020

Un trophée de plus pour Cristiano Ronaldo. Le 2 décembre dernier, l'attaquant portugais de la Juventus remportait le Golden Foot 2020, qui récompense les joueurs de plus de 28 ans pour leurs performances et leur carrière. Et ce week-end, l'ancien élément du Real Madrid a reçu son trophée. L'occasion pour lui d'adresser un message.

«Je suis honoré de gagner le Golden Foot et d'être immortalisé sur la Promenade des Champions à Monaco, aux côté de quelques-unes des plus grandes légendes du football de tous les temps ! Je suis très honoré et je tiens à remercier les fans du monde entier d'avoir voté pour moi», a écrit Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux.

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV