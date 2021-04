Premier League : Chelsea s'offre West Ham et consolide sa présence dans le top 4

En Angleterre, la lutte est âpre pour les places qualificatives en Ligue des Champions puisqu'ils sont encore six en course pour deux places. Derrière Leicester (3e, 59 points) qui dispose d'un léger avantage, Chelsea (4e, 55 points) et West Ham (5e, 55 points) sont en embuscade. Et justement, les deux formations de Londres se retrouvaient pour le compte de la 33e journée de Premier League. Un match au sommet pour lequel les Hammers s'organisaient en 3-4-3 avec Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna et Issa Diop en défense derrière Lukasz Fabianski. Vladimir Coufal et Ryan Fredericks se chargeaient des rôles de pistons. Mark Noble et Tomas Soucek composaient le double pivot derrière Jesse Lingard, Pablo Fornals et Jarrod Bowen. De son côté, Chelsea optait pour un 3-4-3 avec Antonio Rüdiger, Andreas Christensen, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta et Ben Chilwell dans le secteur offensif. N'Golo Kanté et Jorginho formaient le double pivot derrière Mason Mount, Timo Werner et Christian Pulisic.

La suite après cette publicité

Comme souvent, c'est Chelsea qui a débuté en prenant le jeu à son compte. Les Blues monopolisaient le ballon et se procuraient rapidement une première occasion. Mason Mount centrait pour Timo Werner dont la reprise passait au-dessus du cadre (3e). Remuant, Mason Mount tentait sa chance quelques minutes plus tard, mais tombait sur un Lukasz Fabianski très vigilant (10e). Chelsea insistait, mais le gardien polonais s'interposait de nouveau devant Christian Pulisic (15e). Bien en place, West Ham gérait les vagues Blues grâce notamment à Issa Diop et Angelo Ogbonna souverains dans les duels. Mason Mount tel un poison débordait sur la droite et centrait en retrait. Timo Werner pivotait, mais frappait au-dessus du but (30e). West Ham se procurait ensuite un coup franc dévié par Angelo Ogbonna et que Cesar Azpilicueta dégageait en catastrophe (36e).

Timo Werner libère Chelsea

Alors que le rythme retombait et que l'on semblait s'orienter vers un score nul et vierge à la pause, Chelsea prenait l'avantage. Lancé sur la gauche, Ben Chilwell débordait et centrait vers la surface à ras de terre. Aux alentours du point de penalty, Timo Werner attaquait le ballon et le déposait au fond des filets (1-0, 44e). Finalement, la bande de Thomas Tuchel virait en tête à la pause. Au retour des vestiaires, Chelsea repartait à l'avantage et c'est le buteur du jour qui s'illustrait. Il décalait Mason Mount dont le tir était repoussé par Lukasz Fabianski avant de tomber sur le gardien polonais (54e). West Ham n'abandonnait pas pour autant et Jesse Lingard était à la conclusion d'une belle action collective. Malheureusement pour lui, son tir passait juste au-dessus du cadre (59e).

Le rythme retombait tout doucement et cela faisait le jeu de Chelsea qui maîtrisait une équipe de West Ham incapable de faire de réelles différences. La situation se compliquait d'autant plus pour les Hammers puisque Fabian Balbuena était exclu suite à une faute sur Ben Chilwell (81e). En supériorité numérique, Chelsea pouvait imposer d'autant plus la mainmise sur une équipe de West Ham sans solutions. Les dernières minutes ne laissaient pas la possibilité à West Ham d'égaliser. Avec cette victoire 1-0, Chelsea conforte sa quatrième place et revient à une longueur de Leicester. Pour West Ham en revanche c'est un gros coup dur dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions.

Le classement de la Premier League