Lens : Jimmy Cabot obligé de mettre un terme à sa carrière

Jimmy Cabot raccroche les crampons

Combatif et persévérant à l’image de son état d’esprit sur le terrain, Jimmy Cabot n’a rien lâché pour tenter de se remettre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée en octobre 2022. C’est le cœur lourd (et désormais sang et or) que le joueur est contraint de mettre un terme à sa carrière à seulement 30 ans. Saluant son abnégation et son exemplarité, le club lui offrira l’opportunité de fouler une dernière fois la pelouse de Bollaert-Delelis. Ainsi, Jimmy Cabot donnera le