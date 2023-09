Inter Miami : ça se complique pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Sévèrement giflé à Atlanta la semaine passée (5-2), l’Inter Miami a bien rectifier le tir en s’imposant largement face à Toronto (4-0). Mais cette rencontre de Major League Soccer face aux Canadiens a fait des dégâts. Outre la blessure de Jordi Alba, Lionel Messi a lui aussi été contraint de quitter ses partenaires au bout d’une demi-heure de jeu. Devant la presse, l’entraîneur de la franchise américaine Tata Martino a évoqué l’indisponibilité du septuple Ballon d’Or.

«Léo Messi a affaire à une vieille cicatrice. Jordi Alba souffre de fatigue musculaire. Nous évaluerons la situation au jour le jour. Messi semble gêné par cette cicatrice, je ne sais pas si elle lui fait mal. Je n’en ai aucune idée. Il devrait y avoir une explication beaucoup plus médicale. Ce que je sais, c’est qu’il est probable que ces cicatrices le gênent et ne lui permettent pas, peut-être mentalement, d’être libre pour jouer un match», a déclaré le technicien argentin. D’ores et déjà forfait pour affronter Orlando City lundi, Lionel Messi pourrait également manquer la finale de l’US Open Cup.