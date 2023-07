Aston Villa : Leander Dendoncker plait en Ligue 1

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Il y a un an, Leander Dendoncker quittait Wolverhampton pour prendre la direction d’Aston Villa. Mais cette saison 2022-23 n’a pas été vraiment à la hauteur de ses attentes. Auteur de 21 apparitions toutes compétitions confondues, le polyvalent milieu de terrain n’a été titulaire qu’à 8 reprises. Trop peu pour cet élément qui nourrissait de grandes ambitions avec les Villans. Souhaitant retrouver du temps de jeu et enchaîner les rencontres, le Diable Rouge est ouvert à un départ cet été. Aston Villa est sur la même longueur d’onde.

Prête à écouter les propositions pour son joueur, l’écurie anglaise a fixé un prix de départ compris entre 10 et 12 M€. De quoi attirer quelques prétendants en quête de renforts. Selon nos informations, des clubs de Premier League et de Serie A ont un œil sur lui. Une grosse cylindrée turque est aussi séduite. Mais ce n’est pas tout, plusieurs écuries de Ligue 1 ont pris des renseignements à son sujet à l’image du Stade Rennais ou de l’OGC Nice. L’Olympique Lyonnais, a pris la température mais a finalement décidé de de jeter son dévolu sur Renato Tapia, le milieu de terrain péruvien du Celta Vigo, une cible plus accessible financièrement.

