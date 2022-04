L1: Peter Bosz croit toujours en une remontada

Absent hier soir du banc lyonnais car malade, Peter Bosz a assisté en tant que téléspectateur au nouvel échec de son équipe. «C'est là aussi que je suis déçu. Si tu joues un match et tu n'as pas d'occasions, tu peux dire qu'on a été mauvais, qu'on mérite de ne pas gagner. Mais quand je vois la deuxième mi-temps, on a eu de vraies occasions. Mais ce n'est pas la première fois que je suis là et que je dis ça. Ca fait beaucoup de matchs. Regardez les buts qu'on prend : un pénalty et un corner. A part ça, ils ont eu peu d'occasions, mais ça se répète toutes les semaines», a-t-il avoué en conférence de presse.

L'occasion aussi pour lui de parler du sprint final. "«On a cinq matches, les autres jouent entre eux et l'espoir est toujours là. C'est fini quand ce n'est plus possible. Avec 5 matches, on a encore une chance. Une petite chance, mais elle est là»*. Cela commencera par s'imposer samedi face à Montpellier.