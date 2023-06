Nouveau cas de racisme dans un match entre Espoirs

Les polémiques autour du racisme se multiplient ces dernières semaines. Alors que la rencontre entre le Qatar et la Nouvelle-Zélande a déjà été arrêtée ce lundi, le match amical entre les équipes Espoirs de l’Irlande et du Koweït a dû être également interrompu, toujours pour la même cause. Ce sont les joueurs irlandais qui n’ont pas voulu terminer la confrontation disputée en Slovénie en raison d’insultes à caractère raciste qui auraient été proférées par un Koweïtien envers un remplaçant des « Boys in Green ».

Alors que l’Irlande menait 3-0 au score, le match a été subitement arrêté à la 70e minute après que les hommes de Jim Crawford aient quitté la pelouse à la suite de cet événement. Sur son compte Twitter, la Fédération irlandaise a annoncé qu’elle « signalera cette grave affaire à la FIFA et à l’UEFA. » Pour sa part, la Fédération du Koweït « condamne le communiqué établi par la Fédération irlandaise », dans une déclaration publiée en fin de soirée. « Les nouvelles qui circulent sont fausses, nous les rejetons. Le match n’a pas été à son terme à cause de l’excès d’agressivité et de tension entre les joueurs. L’arbitre a arrêté la rencontre pour éviter de potentielles blessures. »

Kuwait Football Association condemns the announcement made by the Irish Football Association through its official Twitter account, regarding the alleged racism directed towards one of their players during the friendly match between Kuwait Olympic Team and the Irish team, held on… pic.twitter.com/sU8q6JMvD0