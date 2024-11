PSG : le groupe convoqué pour le choc face au Bayern avec Mendes, Ramos et Kimpembe

Mardi soir, le Paris Saint-Germain jouera une partie de son avenir européen sur la pelouse du Bayern Munich. 25es de la phase de ligue et plus que jamais sous pression avant de défier les Bavarois, les hommes de Luis Enrique n’auront pas le droit à l’erreur, qui plus est au regard du calendrier à venir.

Pour ce choc au sommet, le club de la capitale vient d’ailleurs de communiquer son groupe. Si Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Joao Neves sont bien présents, les Rouge et Bleu pourront également s’appuyer sur le retour de Nuno Mendes, récemment touché à la cheville droite et préservé contre Toulouse. Gonçalo Ramos et Presnel Kimpembe feront, eux-aussi, le déplacement. Selon RMC Sport, le défenseur parisien ne devrait toutefois pas figurer sur la feuille de match.

