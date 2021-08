ASSE : trois candidats encore en course pour le rachat du club

Bientôt un nouveau propriétaire pour l’AS Saint-Étienne ? D’après L’Équipe, au moins trois candidats sont encore dans la course pour un rachat du club. Olivier Markarian tout d’abord, partenaire de l’ASSE depuis 17 ans et membre du conseil de surveillance depuis 2018. À la tête de Markal, société spécialisée dans la vente de produits bio, il aurait également contacté une société financière basée au Luxembourg et pourrait ainsi disposer des 100 M€ demandés par KMPG.

Proche de Roland Romeyer, l’option Markarian ne plairait pas à Bernard Caïazzo. Le coactionnaire majoritaire préférerait une autre piste, déjà connue du côté de l’ASSE. En effet, il s’agirait du fonds d’investissement américain Terrapin, déjà intéressé par un rachat en 2018. Ce dernier aurait d’ores et déjà réuni les 100 M€ exigés qu’il aurait déposés sur un compte bloqué. L’Équipe indique qu’un troisième candidat, dont l’identité n’a pas été dévoilée, est également toujours dans la course.