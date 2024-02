EdF : quand Adil Rami et Hugo Lloris se marrent sur la période Raymond Domenech

Difficile de ne pas souffrir de vertiges au moment d’évaluer les quinze dernières années de l’Équipe de France. Doubles finalistes des deux dernières Coupes du Monde, les Bleus reviennent pourtant de très loin lorsqu’il faut regarder dans le rétroviseur. Une décennie plus tôt, la sélection connaissait en effet la pire période de son histoire avec le déshonorant épisode de Knysna en Afrique du Sud. Une longue traversée du désert, mais dont certains joueurs ont su se nourrir pour rebondir par la suite, à l’image d’Hugo Lloris ou d’Adil Rami (le second avait juste été présélectionné pour le Mondial 2010).

La suite après cette publicité

Dans Téléfoot ce dimanche, les deux champions du monde 2018 sont revenus sur cette sombre période, au point de s’en amuser aujourd’hui. «Il n’y a rien de plus beau que de jouer pour l’équipe de France. Quand tu regardes la trajectoire, j’ai commencé par le pire avec la période de Raymond Domenech, Knysna, l’Euro 2012…», analyse Hugo Lloris, avant d’être repris par Rami : «(Philippe) Mexès me disait tout le temps à l’époque : "on n’est pas bon mais qu’est ce qu’on rigole"». Une séquence qui a logiquement provoqué les rires des deux anciens Bleus. On leur accorde : 14 ans plus tard, il y a prescription.