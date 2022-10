BL : Fribourg remonte sur le podium après sa victoire face à Schalke 04

Suite de la 12ème journée de Bundesliga avec un duel des extrêmes. La lanterne rouge Schalke 04 recevait Fribourg, brillant 4ème du championnat allemand. La rencontre tournait d'ailleurs à l'avantage des mieux classés grâce à un doublé de Vincenzo Grifo (2-0). La partie était marquée par une courte interruption dès les premières minutes de jeu à cause de la fumée des fumigènes, aux couleurs de l'équipe locale, qui gênait les acteurs sur la pelouse (4e). À la demi-heure de jeu, les visiteurs comptaient 78% de possession de balle mais sans réussir à se montrer dangereux dans la surface adverse. Après quelques occasions, les Fribourgeois finissaient par réussir à ouvrir le score jusqu'avant la pause par l'intermédiaire de leur attaquant italien sur une passe décisive de Maximilian Eggestein (45e+1, 1-0).

Schalke 04 essayait alors de se défendre du mieux possible face aux assauts adverses, pour les débuts de son nouvel entraineur entraîneur Thomas Reis, mais l’avance de Fribourg était nettement méritée, les visiteurs ayant pris le jeu à leur compte malgré le peu d'occasions franches. Peu après l'heure de jeu, l'attaquant italien des visiteurs inscrivait son deuxième but sur pénalty à la suite d'une faute de Kerim Calhanoglu sur Woo-Yeong Jeong (61e, 2-0). Grâce à cette victoire, Fribourg retrouve le podium et la 3ème place du classement tandis que Schalke 04 est toujours la lanterne rouge de la Bundesliga.