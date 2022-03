Nice fait sauter la banque contre l'OM

Choc en stock en Ligue 1 ce week-end. Après Monaco-PSG, place au bouillant match du sud de la France entre l'OM et l'OGC Nice. Un classique du championnat entre les deux équipes qui luttent pour la deuxième place au classement de L1 derrière le PSG. Et c'est dans son antre de l'Orange Vélodrome, où plus de 57 000 spectateurs sont attendus, que Marseille va accueillir le club azuréen. Une ambiance bouillante surtout lorsque l'on se souvient du match aller et de la fameuse bouteille d'eau reçue par Dimitri Payet qui avait mis un terme prématuré à la rencontre. Et pour ce OM-Nice, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Zebet double votre dépôt avec le code FMX2. Déposez 100€ et jouez avec 200€.

But de Gouiri et victoire de Nice (cote à 7,00)

S'il y a un joueur qui a faim de buts à Nice, c'est bien Amine Gouiri. Muet depuis 5 matches en Ligue 1, l'attaquant niçois, qui a marqué 10 buts depuis le début de la saison en Championnat, se réjouit à l'avance de retrouver l'OM, l'une de ses victimes préférées. C'est simple : sur les quatre derniers matches disputés par l'ancien Lyonnais face au club phocéen, il a marqué à quatre reprises. La première fois qu'il a scoré contre Marseille, c'était d'ailleurs à l'Orange Vélodrome en février dernier. De quoi miser clairement sur un but de Gouiri.

Victoire 2-1 de Nice contre Marseille (cote à 12,00)

Fatigué après son déplacement et sa victoire à Bâle en Ligue Europa Conference, l'OM risque de ne pas se présenter à 100 % du côté de l'Orange Vélodrome face à une équipe niçoise en pleine forme, invaincue depuis quatre matches. Autre argument qui penche en faveur du club azuréen : son statut de deuxième meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1. A contrario, l'OM n'est que la onzième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile et reste sur deux défaites consécutives face à Clermont et Monaco. De quoi envisager une victoire niçoise 2-1 face à une équipe bagarreuse de l'OM mais trop juste pour rivaliser avec le Gym.

Match nul entre l'OM et Nice 0-0 (cote à 8,50)

Pour les supporters marseillais qui croient quand même en leur bonne étoile, un match nul 0-0 est une issue tout à fait possible. Il faut dire que l'OM a déjà concédé 5 matches nuls en Ligue 1 cette saison et deux 0-0 contre le PSG notamment. À Nice, on va venir pour faire un coup, mais il ne faut pas oublier les deux derniers nuls 0-0 à l'extérieur face à Strasbourg et Montpellier. Un match nul et vierge est donc tout à fait possible entre les deux bouillantes équipes du Sud-est de la France.

