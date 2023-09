Thierry Henry choqué de la note de Cristiano Ronaldo dans EA FC

Comme chaque année, EA FC (et non plus FIFA) dévoile les notes tant attendues des joueurs sur son mode Ultimate Team. À l’occasion de la soirée de lancement du jeu, Thierry Henry était notamment invité. Pour le média BR Football, il a participé à un petit jeu consistant à deviner le joueur uniquement à travers ses statistiques dans le jeu. Et s’il a été bon pour trouver Messi ou encore Courtois, il a été choqué de voir celles de CR7.

«Tir 88, passe 75, dribble 80… Cristiano Ronaldo ? Non, ce n’est pas lui. Impossible, wow. C’est terrible», a-t-il lancé au moment de découvrir la carte de quintuple Ballon d’Or. La star portugaise a sans doute eu la même réaction en découvrant sa note.