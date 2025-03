FA Cup : Crystal Palace fête le retour de Mateta avec une qualification pour le dernier carré

Fulham et Crystal Palace se disputaient une place en demi-finale de FA Cup ce samedi. Autant dire qu’il ne fallait pas se louper pour ces deux équipes historiques du football anglais mais qui n’ont jamais remporté la compétition. Les Cottagers devront attendre encore au moins une année de plus car ils ont largement été battus par leur voisin 3-0 cet après-midi à Craven Cottage.

Global 71 Possession 29 85 Passes réussies 68

Les Eagles ont fêté comme il se doit le retour à la compétition de Jean-Philippe Mateta, un mois après son agression par le gardien de Milwall. Le vice-champion olympique n’a pas marqué mais il a vu Eze (34e), Sarr (38e) et son remplaçant Nketiah (74e) inscrire les buts de son équipe. Palace ira donc à Wembley pour les demi-finales et aura l’occasion de se qualifier pour la 3e fois de son histoire en finale (après 1990 et 2016).