Ukraine - Espagne : les compositions officielles

Leader de son groupe de Ligue des Nations, l'Espagne se déplace en Ukraine affronter une équipe battue 4-0 il y a un mois. Un match intéressant pour lequel l'Ukraine mise sur un 4-3-3 avec Georgiy Bushchan dans les cages. Ce dernier est devancé par Oleksandr Karavaev, Ilya Zabarnyi, Vitaliy Mykolenko et Eduard Sobol. Au milieu du terrain, on retrouve Sergiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko et Yevhen Makarenko. Oleksandr Zubkov et Andriy Yarmolenko accompagnent Roman Yaremchuk en attaque.

De son côté, l'Espagne s'articule dans un traditionnel 4-3-3 avec David De Gea dans les cages. Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres et Sergio Reguilon se présentent en défense. Aligné en sentinelle, Rodri est accompagné par Mikel Merino et Sergio Canales. Enfin, Adama Traoré, Rodrigo Moreno et Ansu Fati constituent le trio offensif.

Les compositions :

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Sydorchuk, Makarenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

Espagne : De Gea - Navas, Ramos, P. Torres, Reguilon - Merino, Rodri, Canales - Rodrigo, Fati, Traoré