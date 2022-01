Le PSG et l'OM se seraient renseignés sur Pierre-Emerick Aubameyang !

La suite après cette publicité

Rien ne va plus pour Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans). Ces dernières semaines, l’attaquant gabonais enchaîne les mauvaises nouvelles et les polémiques. Déchu du brassard de capitaine puis écarté du groupe par Mikel Arteta, « Aubam » a vécu une Coupe d’Afrique des Nations compliquée.

Si le Gabon a su se hisser en huitièmes de finale, Aubameyang est rentré précipitamment à Londres. Officiellement, l’attaquant d’Arsenal a attrapé la Covid-19 et n’était donc plus en état de jouer. Officieusement, des rumeurs de problèmes de comportement ont circulé. Qui dit vrai ? Toujours est-il que le joueur est rentré à Londres, où il n’est toujours pas désiré.

Aubameyang a la cote

Lié aux Gunners jusqu’en 2023, Aubameyang va-t-il terminer la saison à l’Emirates ? Aujourd’hui, ce qui est sûr, c’est que ses dirigeants cherchent à s’en séparer. Et si ce n’est pas cet hiver, ce sera l’été prochain. En attendant, plusieurs formations sont venues toquer à la porte d’Arsenal. Un club d’Arabie Saoudite, Al-Nassr, a ainsi formulé une demande de prêt de six mois.

De son côté, Skysports révèle que plusieurs grands noms européens sont venus aux renseignements. Le Paris Saint-Germain, la Juventus, l’AC Milan, Séville et l’Olympique de Marseille auraient ainsi tous demandé des informations quant à la disponibilité du joueur. Sans doute pour un prêt et sans doute avec une prise en charge partielle du salaire du joueur. Car on imagine mal, par exemple, un club comme l’OM pouvoir assumer les émoluments mensuels du Gabonais (1,7 M€). À suivre.