Villarreal-OM : gros clash entre Marcelino et Amine Harit

Ce jeudi soir, l’OM retrouvait Villarreal pour les 8es de finale retour de la Ligue Europa. L’occasion pour le coach espagnol Marcelino de retrouver son ancienne équipe, celle qu’il avait quitté en début de saison après quelques petits matches sur le banc seulement. Et si son passage n’a pas été suffisamment marquant pour tisser de vrais liens avec son équipe, il a eu assez de temps pour se faire des ennemis. En effet, après la rencontre, le technicien espagnol a refusé de serrer la main à… Amine Harit selon RMC Sport. Plusieurs témoins ont rapporté que Marcelino avait même repoussé le Marocain lorsqu’il est venu lui tendre la main.

La suite après cette publicité

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Marcelino a botté en touche.« Non, je l’ai félicité et c’est tout». Mais c’est une version différente de la part des Marseillais puisque devant l’attitude de son ancien coach, Amine Harit s’est emporté et a dû être calmé par Geoffrey Kondogbia. RMC Sport précise également que Amine Harit n’avait déjà pas apprécié les déclarations de Marcelino au moment de son départ de l’OM. Ambiance donc…