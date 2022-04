PSG-OM : Sampaoli et Messi, treize mois de relation en dents de scie

Avant leurs courtes retrouvailles, sur la pelouse du Vélodrome le 24 octobre dernier à l'issue d'un joli 0-0, Lionel Messi et Jorge Sampaoli ne s'étaient plus recroisés depuis leur aventure en sélection. «Je n'ai pas parlé avec lui depuis le Mondial russe et nos échanges dans le vestiaire en sélection», expliquait le technicien de l'Olympique de Marseille avant le premier acte du Classique. Le match retour PSG-OM, ce dimanche soir (20h45) en clôture de la 32e journée de Ligue 1, marquera donc le deuxième acte de la rencontre Messi-Sampaoli, qui avait fait beaucoup de bruit pendant un an en Argentine.

Arrivé à la tête de l'Albiceleste à l'été 2017 alors que l'Argentine est en mauvaise posture pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, Jorge Sampaoli remplaçait Edgardo Bauza, débarqué par la Fédération argentine après une déroute en Bolivie (2-0). Meilleur entraîneur sud-américain de l'année 2015 et nommé parmi les trois finalistes au titre de meilleur entraîneur au monde après avoir permis au Chili de remporter sa première Copa America, Jorge Sampaoli est d'abord apprécié par le capitaine des Bleu et Blanc, décidé à mener son pays vers le Mondial 2018 après être revenu sur la décision de prendre sa retraite internationale quelques mois plus tôt.

«Plus l'équipe de Messi que la mienne»

Et sur le terrain, les premiers pas de Jorge Sampaoli avec Lionel Messi sont prometteurs. Après avoir réussi ses débuts lors d'un amical contre le Brésil (1-0), le technicien cale lors des matches éliminatoires avec trois nuls consécutifs face à l'Uruguay (0-0), au Venezuela (1-1) et contre le Pérou (0-0). En Équateur, dernier match décisif des qualifications, La Pulga va assurer la qualification des siens en s'offrant un triplé permettant à son pays de terminer à la troisième place de la zone sud-américaine et de s'envoler en Russie.

«Les joueurs font des efforts notables à chaque entraînement. (...) Leo est actuellement en pleine maturité, conscient de la responsabilité qu'il peut inculquer au reste de l'équipe, soulignait Sampaoli lors d'une conférence de presse après la qualification. Au-delà du fait qu'il est arrivé très fatigué, sa présence renforce tout le monde. L'équipe d'Argentine est beaucoup plus celle de Messi que la mienne». Et cela s'est malheureusement vu sur le terrain. Si l'Argentine est parvenue à s'imposer face à l'Italie en préparation (2-0), elle s'est lourdement inclinée contre l'Espagne en l'absence de son capitaine (6-1).

Une Coupe du monde 2018 en plein chaos

Après cette déroute et des choix tactiques qui n'ont pas plu en Argentine, Jorge Sampaoli subit ses premières grosses critiques par la presse locale, alors qu'il doit s'envoler en Russie pour affronter l'Islande lors du premier match du Mondial 2018. Un premier raté face à une nation supposée plus faible, dans lequel Messi ratait son penalty (1-1). Lors du choc de son groupe face à la Croatie, la Sele subit une nouvelle déroute (3-0), qui provoquera un séisme entre l'ex-Barcelonais et son coach.

Sampaoli avait fait le choix d'exclure Di Maria et Rojo du onze, Tyc Sports, chaîne de télévision argentine, assurait alors après cette désillusion que les cadres ont fait savoir au sélectionneur qu'il n'aurait plus de pouvoir sur son groupe. Ce sont eux qui ont décidé de la composition de l'équipe pour le troisième match de groupe décisif, face au Nigeria, finalement remporté difficilement, avec une ouverture du score de Messi (2-1), où l'on pouvait voir le technicien de 62 ans demander des choix tactiques à son capitaine en pleine rencontre...

Une fin d'aventure terrible

Qualifié pour les huitièmes, Jorge Sampaoli terminera ce fiasco par une lourde défaite face à la France, plombée par ses lacunes défensives et un Kylian Mbappé en feu (4-3). «C'est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde», jugeait Di Maria, qui devrait bien être présent face à son ancien sélectionneur, dimanche (20h45). «Ce fut un Mondial atypique pour de multiples raisons que je préfère ne pas évoquer», concluait Lionel Messi en mai 2019 sur Fox Sports.

Au terme de ces treize mois compliqués, l'actuel entraîneur de l'OM jugeait tout de même Messi comme «le meilleur joueur du monde», lors de son arrivée au PSG cet été. «Je ne l'ai pas connu dans un contexte favorable pour pouvoir en profiter. Mais je n'ai jamais changé d'avis sur lui. On voit qu'il poursuit sa très longue carrière au plus haut niveau, il est éternel, et tout ça, il le fait grâce à son professionnalisme et son implication, exemplaires», ajoutait l'Argentin avant le match aller. Les deux supporters du Newell's Old Boys se reverront dimanche, à Paris.

