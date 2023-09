Espagne (F) : la majorité des joueuses mettent fin à la grève !

La suite après cette publicité

Rebondissement en Espagne ! En début de semaine, 15 des 23 joueuses sacrées championnes du monde après avoir remporté le Mondial féminin 2023 ont décidé de boycotter l’équipe nationale d’Espagne afin de manifester leur mécontentement à la suite du scandale lié à l’affaire Rubiales. Estimant les mesures prises par la Fédération espagnole de football (RFEF) insuffisantes vis-à-vis d3 l’ancien dirigeant ibère, coupable d’avoir embrassé de force Jenni Hermoso lors de la remise des médailles à Sydney, la grande majorité des internationales espagnoles pourtant convoquées par la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé pour disputer les prochains matchs de la Ligue des nations ont décidé de se mettre en grève.

Or ce mercredi, la presse espagnole informe que les frondeuses vont réintégrer la Roja puisqu’un accord a été trouvé avec la RFEF et le gouvernement. «Nous sommes parvenus à une série d’accords qui seront rédigés et signés demain (jeudi) par la Fédération et le Conseil supérieur des Sports. Les joueuses nous ont fait part de leur inquiétude quant à la nécessité de procéder à de profonds changements au sein de la RFEF et la Fédération a promis que ces changements interviendraient immédiatement», a déclaré le secrétaire d’Etat aux Sports, Victor Francos, des propos rapportés par As.