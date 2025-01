Manchester United en pole position pour Viktor Gyökeres

Il sera sans doute l’un des dossiers qui va secouer le mercato estival, et qui secoue déjà le mercato hivernal. L’attaquant du Sporting Viktor Gyokeres est sur les tablettes de l’Europe entière, et tous les tops clubs européens en ont fait leur priorité, du Bayern Munich au Barça. Selon The Sun, c’est Manchester United qui tiendrait la corde pour le moment dans l’optique d’un transfert au mercato d’été. La présence de Ruben Amorim sur le banc des Reds Devils faciliterait la transaction, étant donné que les deux hommes ont brillé ensemble du côté du Sporting.

Mais les Mancuniens devront notamment faire face à la concurrence d’Arsenal. Après les blessures de Bukayo Saka et Gabriel Jesus, les Gunners doivent absolument se renforcer sur le front de l’attaque pour rester dans la course au titre en Premier League. Le joueur dispose d’une clause de libération à hauteur de 100 millions d’euros, mais qui pourrait être revue à la baisse d’ici à cet été. En cas d’échec de cette piste, Arsenal a ciblé les noms de Benjamin Sesko, et Evan Ferguson.