Wolverhampton : Raul Jimenez ne dirait pas non au FC Barcelone et au Real Madrid

Auteur d'une excellente saison sous les couleurs de Wolverhampton en Premier League (13 buts et 6 passes décisives en 29 matches), où il aime marquer contre les gros, mais également en Ligue Europa (3 réalisations et 3 offrandes en 7 matches), Raul Jimenez (28 ans) est convoité par de nombreuses écuries, dont Tottenham, comme nous vous l'avons révélé le 20 avril dernier, ou encore Manchester United outre-Manche. Alors que la saison 2019-2020 est encore à l'arrêt en Angleterre, l'international mexicain a répondu aux rumeurs, qu'il a découvertes sur les réseaux sociaux, et affiché une préférence pour son avenir.

«Je dois rester calme. Si les gens parlent de moi (ailleurs), c'est parce que je montre de bonnes choses. J'aimerais continuer en Angleterre. Je suis heureux, je me suis adapté (depuis son arrivée en 2018, NDLR) et j'aime l'idée d'y rester. Si demain on me dit qu'une offre du FC Barcelone ou du Real Madrid arrive, c'est évident que je ne laisserai pas passer une telle opportunité. Mais si je reste ici, je me battrai pour la Ligue des Champions et des objectifs importants. Je pense que j'ai pris la bonne décision, de venir à Wolverhampton. La chose la plus importante à faire est de laisser la porte ouverte pour tout. Je suis ouvert à tout ce qui peut arriver mais cela ne m'empêche pas de dormir», a confié Raul Jimenez à ESPN. De bon augure pour Tottenham et les Red Devils...