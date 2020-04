Info FM : Issa Diop et Raul Jimenez priorités de José Mourinho

«Félicitations au scout qui a repéré ce gamin de vingt et un ans. C'est un monstre. Il a dominé tous les duels», avait confié José Mourinho sur BT Sport à l’issue du match opposant West Ham à Manchester United (3-1), lorsque The Special One officiait encore chez les Red Devils. Ce jour-là, Issa Diop avait impressionné tous les observateurs, à commencer par le technicien portugais, qui souhaite aujourd'hui le ramener à Tottenham. Cette saison encore, il est un taulier de sa formation (23 matches, 3 buts).

Recruté par les Hammers il y a presque deux ans moyennant 25 millions d'euros, l'ancien Toulousain (23 ans), chouchou du stade Olympique au point d'avoir une chanson à son nom, dispose d'une cote solide outre-Manche. Son statut de défenseur central rugueux et rapide n'a pas échappé à grand monde, et surtout pas à Tottenham. L'intérêt de Spurs, qui s'est traduit par des rapports constants et des contacts avec son entourage, ne s'est pas encore concrétisé par une offre. Selon nos informations, le joueur n'est pas insensible au projet des Lilywhites, au point d'avoir récemment sondé Serge Aurier au sujet du club londonien. Sur le marché anglais, la valorisation de Diop se situe autour des 60 M€.

Raul Jimenez ciblé

Outre la ligne défensive que le club souhaite renforcer, les dirigeants anglais recherchent un avant-centre supplémentaire. Indépendamment du futur d'Harry Kane, dont l'avenir n'est pas encore tranché, le staff technique des Spurs souhaite densifier l'animation offensive. Mourinho a ainsi ciblé plusieurs profils. Le technicien portugais apprécie particulièrement un joueur : Raul Jimenez (28 ans). L'entourage de l'international mexicain a même déjà été contacté avec une volonté claire : faire connaître l'intérêt de Tottenham et lui demander de patienter jusqu'à ce que la saison puisse reprendre son cours. Cette date n'est pas choisie au hasard. Ce jour-là, les Spurs connaîtront avec davantage de précision la surface financière allouée à leur campagne de recrutement estivale.

Mourinho a indiqué aux proches du joueur qu'il serait, en cas d'enveloppe suffisante, la priorité en attaque. Cette saison Jimenez impressionne à Wolverhampton (13 réalisations et 6 passes décisives en 29 rencontres de Premier League). Mieux encore, le Mexicain marque contre la plupart des gros du championnat ( Arsenal, Manchester City, Liverpool et... Tottenham). Sous contrat jusqu’en 2023, celui qui est estimé à 50 M€ déclarait récemment à ESPN : « je suis ouvert à tout mais j’ai un contrat jusqu’en 2023 », comme pour mieux préparer le terrain du mercato. Affaire à suivre.