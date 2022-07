OM : les plans de Dries Mertens pour son mercato

La suite après cette publicité

Il fait partie des joueurs convoités par l'OM depuis un moment déjà. Du haut de ses 35 ans, Dries Mertens est officiellement libre de tout contrat depuis trois jours, mettant fin à une belle aventure de neuf saisons du côté de Naples. Et forcément, le joueur qui a inscrit 11 buts en 30 rencontres de Serie A lors de l'exercice 2021/2022 a de belles touches.

En plus de l'Olympique de Marseille, plusieurs clubs des pays du Golfe, des écuries mexicaines, des clubs belges, la Lazio et même l'AS Monaco seraient très intéressés par ses services. La possibilité de rester à Naples est aussi sur la table, et tenterait bien le principal concerné. Dans son édition du jour, le quotidien italien Il Mattino fait le point.

L'OM n'est pas sa priorité

On apprend notamment que le joueur a la Coupe du Monde 2022 dans le viseur, et qu'il veut continuer à jouer dans un championnat de haut niveau européen. C'est pour cette raison qu'il a décliné les propositions mexicaines et même une offre venant du Brésil, alors que les intérêts des Emirats Arabes Unis et d'Asie ont été mis en stand-by. Le joueur estime qu'il peut encore évoluer au haut niveau et ne veut pas partir en pré-retraite dans un championnat exotique et/ou moins compétitif.

Ce qui fait donc les affaires de l'OM pourrait-on penser... Seulement, on apprend dans le journal transalpin qu'en plus de la possibilité de resigner à Naples, le joueur est aussi séduit par la piste menant à la Lazio. Mais c'est bien un retour en Belgique qui semble la possibilité la plus probable, avec l'Antwerp qui l'aurait dans le viseur après avoir recruté Alderweireld et Janssen. L'OM n'est donc pas spécialement bien placé au moment où on écrit ces lignes...