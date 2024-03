EdF : Didier Deschamps explique l’absence de Bradley Barcola

À seulement 21 ans, Bradley Barcola s’est imposé dans l’équipe type du Paris Saint-Germain. Recruté pour 50 M€, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais progresse de match en match et affiche aujourd’hui 3 buts et 5 passes décisives en 29 matches. Une ascension qui lui a permis d’être un joueur pour lequel la presse voyait les portes de l’équipe de France A s’ouvrir. Au final, Didier Deschamps a préféré rappeler Moussa Diaby et Barcola a été appelé par Thierry Henry. Interrogé sur son choix, DD s’est expliqué.

« Barcola fait partie des joueurs que l’on suit. Des enchaînements de matchs où il a fait de belles choses. Il a besoin de s’affirmer aussi dans le contenu. Joueur à fort potentiel, il sera dans la liste de Thierry (Henry) qu’il donnera après. Moussa Diaby a une dizaine de sélections, a fait voir de belles choses, ça me semblait logique de le rappeler. Je ne sais pas ce qu’il se passera d’ici le mois de mai vu tous les matchs que les joueurs auront à jouer d’ici là, ça pourra être différent. Ça peut lui (à Diaby) donner beaucoup d’espoir et d’espérance. Qu’il fasse en sorte pendant et après le rassemblement d’être dans la liste de mai. Il y a des joueurs qui viennent régulièrement. Il n’a pas perdu toutes ses qualités. Il a un temps de jeu qui s’est un peu réduit. Il peut être décisif, marquer, faire marquer. Il est déjà venu avec nous, il a dix sélections », a-t-il confié en conférence de presse.