Inter Miami : la grande annonce de Lionel Messi !

Champion du monde en titre et auréolé de son 8e Ballon d’Or, Lionel Messi (36 ans) vit sûrement les dernières heures d’une carrière qui restera, à tout jamais, dans l’histoire du football. Aujourd’hui sous les couleurs de l’Inter Miami, en MLS, après un passage contrasté dans la capitale française, le natif de Rosario recevait d’ailleurs un vibrant hommage, vendredi soir, de la part des fans de la franchise américaine en marge d’un match amical face au New York City FC. Avant la rencontre, finalement perdue (1-2) par les siens, la Pulga a ainsi pu mesurer l’amour qu’on lui portait. Une soirée festive où l’ex-Parisien n’a pas manqué d’afficher ses ambitions.

La suite après cette publicité

Une nuit de fête pour la légende Messi !

Ballon d’or en mains et seulement éclairé par les téléphones portables des supporters présents, l’Argentin aux 178 sélections (106 buts) s’est ainsi avancé au centre de la pelouse du DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (Floride) pour présenter son huitième trophée individuel, quatorze ans après son premier sacre. Chaudement acclamé - à l’instar des «Messi, Messi, Messi» descendant de tribunes quasi pleines - l’ancien joueur du FC Barcelone a alors pris la parole. L’occasion, pour lui, de confier son bien-être absolu en Floride. «Pour moi c’est magnifique de pouvoir le partager avec vous. Je veux remercier tous les gens de Miami, pas seulement ceux présents ce soir, pour leur accueil à moi et ma famille. Vous me montrez de l’amour, et me faites me sentir chez moi. C’est une ville peuplée de nombreux latinos où je me sens à l’aise».

À lire

L’Inter Milan s’intéresse à Tiago Djalo

En confiance, celui qui a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée ne s’est pas arrêté à de simples remerciements. Alors que son avenir a (encore) récemment fait l’objet de certaines rumeurs - conséquence directe de la non-qualification des Hérons pour les play-offs disputés actuellement - le gaucher d’1m70 a profité de cette soirée de fête pour faire une grande annonce. «Nous avons été ensemble peu de temps mais avons déjà accompli de grandes choses, notamment le premier titre de l’histoire du club», a tout d’abord lancé le champion du monde 2022, faisant référence à la Leagues Cup remportée en août (tournoi regroupant des équipes de MLS et du Mexique). Et d’ajouter : «je n’ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure, on va continuer à prendre du plaisir et à gagner des titres».

La suite après cette publicité

La Pulga a (encore) de grosses ambitions !

Des mots forts confirmant, par ailleurs, son intention de rester du côté de Miami dans les mois à venir, et ce malgré les rumeurs évoquant un possible retour au Barça ces derniers temps. Une sortie allant également dans le sens de celle exprimée quelques heures après son huitième sacre au Ballon d’Or. «Je me sens bien. J’ai toujours dit que je ne pensais pas à l’avenir, j’avance au jour le jour. Je me sens bien physiquement. Je vais avoir quelques mois de vacances. Cela ne m’est jamais arrivé dans ma carrière d’être arrêté aussi longtemps. Je reprendrai l’entraînement en janvier pour me remettre en forme durant la pré-saison afin d’atteindre les objectifs que nous avons ici au club, mais aussi pour préparer la Copa America. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. J’ai envie de continuer jusqu’à ce que je sente que je n’en peux plus, que ma condition physique ne me permet plus de jouer comme je le souhaiterais. Le temps nous le dira».

En attendant la Copa America, qui se déroulera du 20 juin au 16 juillet prochain, Lionel Messi a logiquement été appelé par son sélectionneur, Lionel Scaloni, pour disputer les deux prochaines rencontres comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Opposée à l’Uruguay le 17 novembre prochain, l’Albiceleste défiera, cinq jours plus tard, le Brésil pour un choc au sommet. Reste désormais à savoir si le génie argentin sera en mesure de défendre son statut de champion du Monde en 2026. «Évidemment qu’on a toujours envie de jouer ce genre de matches, et encore plus après avoir été champion du monde. Mais bon, il reste pas mal de temps d’ici là. Même si cela passe vite, il reste encore quelques années avant le Mondial et je ne veux pas me projeter si loin. Il ne s’agit pas d’être là juste pour être là, mais de se sentir bien et de pouvoir apporter des choses au groupe. Sachant l’âge que j’aurai alors (39 ans), cela me paraît difficile, mais on verra comment je me sentirai physiquement», assurait dernièrement l’intéressé. Pour l’heure, l’Inter Miami peut, quoi qu’il en soit, chanter à la gloire de son héros.