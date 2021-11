David Bettoni dévoile la méthode Zidane

Libre depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Zinedine Zidane attend le projet qui comblera ses attentes pour s'installer à nouveau sur un banc. En attendant, sa cote de popularité demeure intacte. Invité sur RMC Sport dans l'After Foot, David Bettoni ancien adjoint de Zizou au Real, a levé le voile sur la méthode Zidane.

La suite après cette publicité

« J’avais mes idées puisque j’ai été entraîneur de jeunes pendant huit-neuf ans. Je lui ai demandé : "C’est quoi le football que tu aimerais proposer comme entraîneur ?" On a parlé de principes de jeu, de différentes organisations, de comment ressortir le ballon. On a surtout parlé de complémentarité et de la notion de plaisir. Il m’a dit : "Quand tu vas m’aider à préparer les séances d’entraînement, je veux que la notion de plaisir soit au cœur de tes exercices. Je veux que le joueur ait envie de revenir quand il rentre chez lui." J’ai été marqué par ces paroles de Zidane, » a ainsi confié Bettoni. L'intéressé appréciera...