Julian Draxler explique pourquoi il n'a pas quitté le PSG

Pestiféré, Julian Draxler au PSG ? Rejeté par une large partie des supporters, l'international allemand a vu sa situation se dégrader année après année depuis son arrivée en janvier 2017. Extrêmement peu utilisé par Thomas Tuchel durant la saison 2019-2020, il n'a eu qu'un rôle mineur dans l'épopée européenne parisienne. À un an de la fin de son contrat, il était clairement désigné comme un candidat au départ par la direction sportive du club, incarnée par Leonardo.

Malgré quelques intérêts divers, du Zenit Saint-Pétersbourg au Bayer Leverkusen, le milieu offensif de 27 ans n'a jamais donné l'impression qu'il était proche de quitter le PSG. Ce qu'il a confirmé en marge du match international entre l'Allemagne et la Turquie. « Durant l’été, j’étais occupé à autre chose en raison de la situation sanitaire avec le coronavirus. C’était de difficile de trouver un club qui aurait pu me convenir. Ça n’a pas été le cas, alors j’ai décidé de continuer à tenter ma chance à Paris », a-t-il exposé, relayé par Sport Bild.

Un départ libre en fin de saison

Quitte à vivre une nouvelle saison dans la peau d'un élément de complément ? Il dit avoir été rassuré sur son utilisation par son entraîneur. « J’ai eu une bonne conversation avec Thomas Tuchel. J’ai senti que j’avais encore la possibilité d’être utilisé, que je n’avais certainement pas été mis de côté. Je n’ai pas ressenti la pression de changer. Le calendrier de cette saison est serré. Nous avons beaucoup de matches avec Paris et je crois que je vais beaucoup jouer. »

Jusqu'à présent, il n'a pas tort, puisqu'il compte déjà 4 titularisations en Ligue 1 après 6 journées (avec deux buts inscrits). Il a même réussi quelques prestations encourageantes, les premières depuis longtemps. De quoi imaginer une prolongation au PSG, à des conditions salariales toujours aussi intéressantes ? Pas forcément, puisque le joueur se dit prêt à regarder ailleurs à l'issue de son contrat, assurant que l'argent n'est pas une donnée prioritaire. « La priorité absolue n’est pas de signer un contrat avec le même salaire. Le projet global doit juste être correct. Avec du temps de jeu, du bon football et un rôle important pour moi. L’an prochain, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu’un autre club n’a pas à négocier un transfert avec Paris ». Julian Draxler a donc de grandes chances de s'ajouter à la longue liste des joueurs partis libres du PSG.