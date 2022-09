FFF : Noël Le Graët sort du silence

Noël Le Graët sera-t-il toujours président de la Fédération Française de Football à la fin de l'année 2024, date théorique de la fin de son mandat ? Ces dernières heures des rumeurs font état d'une possible démission avant échéance, lui qui a été réélu à la tête de l'institution pour un 4e mandat en mars 2021. On le dit trop fatigué, trop vieux et malade, en plus d'être accusé de harcèlement depuis la parution de l'enquête menée par So Foot.

La suite après cette publicité

L'intéressé n'a pas été interrogé à ce sujet, malgré les demandes d'éclaircissements de la part de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. En revanche, il tape du poing sur la table lorsqu'il lui demande s'il a l'intention de remettre sa démission prochainement. «Je n'ai jamais dit cela. Ceux qui l'ont répété ont mal compris. Je n'ai pas du tout d'intention d'arrêter», tranche le Breton de 80 ans dans un entretien accordé à L'Equipe.

Le Graët n'a aucune intention de démissionner

Il poursuit. «Si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié.» Il avertit néanmoins que la Coupe du monde pourrait changer la donne, notamment en cas de mauvais résultat. Il faudrait alors réfléchir à des changements en interne, aussi bien dans le secteur sportif qu'administratif mais nous n'en sommes pas encore là.

En attendant le Comité Exécutif qui doit avoir lieu jeudi et promet d'être épineux, Le Graët accuse ceux qui font naître les rumeurs. D'après lui, il s'agit d'une tentative de déstabilisation à son endroit. «C'est normal. Pourquoi certains n'aimeraient pas être à ma place ? C'est logique, mais je ne les connais pas.» Malgré une crise ouverte à la FFF, la succession du patron de la Fédération n'est pas encore ouverte. Il va falloir attendre encore un peu.