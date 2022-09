FFF : Noël Le Graët penserait à démissionner

Mis en cause en première ligne dans la dernière enquête du magazine So Foot, faisant état de plusieurs actes de harcèlements et d'agressions sexuelles au sein de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët n'est pas au mieux, à quelques mois du Mondial 2022. En plus de ces dernières accusations, RMC Sport révèle que l'état de santé du président de la FFF (80 ans) pourrait le pousser à démissionner.

En effet, Noël Le Graët aurait récemment laissé planer le doute sur son avenir à la tête de la FFF. Il pourrait même démissionner en janvier prochain et ne pas aller au bout de son mandat (jusqu'en 2024), mais cela pourrait dépendre du parcours de l'équipe de France, au Qatar. En cas de mauvaise performance, il songerait plus fortement à quitter son poste. Alors que la France entamera la compétition internationale dès le 22 novembre prochain face à l'Australie, de nombreuses affaires s'accumulent...