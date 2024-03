FC Barcelone : Xavi Hernandez prévient sérieusement le PSG

Le FC Barcelone peut maintenant regarder dans les yeux son rival madrilène. Alors qu’ils étaient largués en Championnat il y a un peu plus d’un mois, les Catalans ont rattrapé leur retard et ont repris la deuxième place de Liga à Gérone. Mieux, ils restent sur trois victoires consécutives après la courte victoire obtenue contre Las Palmas, ce samedi (1-0). Aujourd’hui à cinq points de retard sur le Real Madrid, qui n’a pas encore joué ce week-end, Xavi Hernandez n’attend que son rendez-vous contre le Paris Saint-Germain.

«Nous avons eu des occasions très claires de marquer plus. Le match s’est bien passé pour nous avec l’expulsion. Nous avons généré des occasions et je pense qu’un but d’écart est court. Nous aurions mérité de gagner plus confortablement. C’est un résumé de la saison. Il est difficile pour nous de clôturer les matchs», a d’abord analysé le technicien catalan, en précisant que tout va bien pour le moment au FC Barcelone : «Le président est content, il est descendu comme presque toujours, il est calme, il voit très bien l’équipe, il est très fier».

Le PSG est prévenu

Questionné sur son futur, lui qui a confirmé son départ en fin de saison, Xavi Hernandez a d’ailleurs prévenu qu’il ne pensait qu’au PSG après la victoire contre Las Palmas. «Mon avenir ? Il est temps de se reposer et de penser au PSG. Petit à petit, rien ne change. Ce scénario de rester jusqu’à la fin de la saison est meilleur pour le club que de devoir licencier l’entraîneur», a-t-il assuré en conférence de presse. Un message envoyé au Paris Saint-Germain, qui joue un Classique sur la pelouse de l’Olympique de Marseille, ce dimanche (20h45).

Si le Paris Saint-Germain aura un calendrier compliqué avec le Classique contre l’OM, la demi-finale de Coupe de France contre Rennes et cette double confrontation en quarts de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone joue aussi très gros durant ces prochains jours, puisqu’ils joueront, eux aussi, le Clasico contre le Real Madrid au sortir du match retour contre le PSG. «La première chose est de gagner à Cadix (le week-end prochain), ce qui sera difficile. C’est une guerre. Nous voulons rivaliser en championnat contre Madrid mais cela ne dépend pas de nous», a d’ailleurs prévenu Xavi sur ce calendrier chargé.