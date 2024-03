Liga : sans briller, le Barça assure l’essentiel contre Las Palmas avant de retrouver le PSG

Le champion d’Espagne était de retour sur le pont ! Dans le cadre de la 30e journée de Liga, le FC Barcelone recevait Las Palmas à Montjuic. Dans l’optique de mettre la pression sur le Real Madrid et de préserver un mince espoir de décrocher le titre en fin de saison, la victoire était indispensable pour le Barça. Chaudement installé dans le ventre mou du classement, Las Palmas entendait accentuer son avance sur la zone rouge en cas de résultat favorable. Une tâche qui s’annonçait néanmoins délicate pour une formation engluée dans une spirale négative (3 défaites, 2 nuls) et confrontée à un adversaire invaincu depuis 10 matchs toutes compétitions confondues. Si J. G. Pimienta effectuait trois changements par rapport à la journée précédente, Xavi, quant à lui, composait avec les absences de Gavi, Pedri et de Jong.

La suite après cette publicité

Comme pressenti, le Barça donnait le tempo d’entrée de jeu. Si Raphinha gâchait une belle opportunité sur une relance hasardeuse de Killian (2e), Lewandowski tentait, par la suite, un lob subtil sur Valles avant d’être signalé hors-jeu (4e). Bis repetita sur l’action suivante où le Polonais pensait tromper en deux temps le portier adverse (5e). Imprécis dans les sorties de balle, Las Palmas jouait à se faire peur mais parvenait à s’illustrer via Munir. Après s’être débarrassé de Cubarsi, l’attaquant marocain se précipitait trop et ne cadrait pas suffisamment sa frappe (8e). Après un premier quart d’heure intense, le rythme redescendait d’un cran, les Catalans se contentant de faire tourner le ballon dans l’optique de trouver une ouverture. Et tandis que Lewandowski butait sur Valles (16e), Raphinha était à son tour piégé par le hors-jeu (19e). Mais dans cette partie, la moindre erreur pouvait se coûter cher et Las Palmas ne tardait pas à en faire les frais. Loin de ses bases, Valles se rendait coupable d’une sortie inconsidérée sur Raphinha et était logiquement exclu (24e).

À lire

FC Barcelone - Las Palmas : les compositions officielles

Le Barça garde un mince espoir dans la course au titre !

À onze contre dix, le Barça privait littéralement l’adversaire de ballon et se rapprochait dangereusement du but d’Escandell. Toutefois, la réussite n’était pas au rendez-vous côté blaugrana, à l’image de cette tête de Lewandowski sur la transversale du portier des Jaune et Bleu (35e) ou de cette tentative lointaine de Fermin, hors-cadre (42e). Même son de cloche pour Raphinha qui gaspillait une énième cartouche (45e) tandis que Coco, inspiré sur coup franc, était proche du hold-up (45e+3). Bien trop brouillon aux avant-postes, le Barça était accroché à la pause. Dès lors, le champion d’Espagne était dans l’obligation d’élever le curseur pour inquiéter Las Palmas. Évoluant dans un schéma ultra-défensif au retour des vestiaires, le club des Îles Canaries offrait une belle résistance à son homologue catalan sans parvenir toutefois à inverser la tendance. Mais les minutes défilaient et les organismes se fatiguaient chez les visiteurs. En souffrance sur le plan physique, les hommes de Pimienta finissaient par flancher à l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Fraîchement entré en jeu, João Félix s’illustrait en déposant une merveille de ballon sur la tête de Raphinha qui nettoyait la lucarne d’Escandell (1-0, 62e). Persévérant, le Brésilien venait récompenser la nette domination des siens en inscrivant au passage son 5e but de la saison en Liga. Ayant fait le plus dur dans cette partie, le club catalan continuait de maintenir la pression dans le camp jaune et bleu. Souhaitant à tout prix se mettre définitivement à l’abri, le Barça manquait néanmoins de précision dans le dernier geste. Preuve en est avec cet incroyable raté de João Félix qui, pourtant seul aux 5m50, trouvait le moyen d’accrocher la barre d’Escandell (78e). Malgré une légère frayeur suite à ce raid solitaire de Moleiro à quelques encablures du temps additionnel (87e), les Blaugranas se dirigeaient vers un nouveau succès en Liga. Avec ce résultat, le Barça revient provisoirement à 5 points du Real Madrid. Surtout, les hommes de Xavi enchaînent à 12 jours de leur quart de finale aller de Ligue des champions contre le PSG.