PSG : Christophe Galtier commente le mercato hivernal

Il fallait se reprendre. C’était le mot d’ordre après deux matches consécutifs sans victoire en Ligue 1, avec une défaite à Rennes et un nul contre Reims. Surtout, le PSG n’avait plus gagné à l’extérieur depuis le 6 novembre dernier. Cette anomalie a été réparée avec la victoire obtenue sur la pelouse de la Mosson, face à Montpellier. Tout n’a pas été simple, avec les blessures de Mbappé et Sergio Ramos. Si Galtier a voulu se montrer rassurant sur l’état physique de ses deux joueurs, il a surtout souligné la bonne prestation d’ensemble de ses hommes.

« Une bonne prestation générale, une équipe très compacte, l’envie de jouer les pour les autres. Il fallait éviter les contres. Il fallait être très concentré. C’est un scénario incroyable en première période. Sergio Ramos s’est fait un peu mal à l’adducteur en retombant mais rien de grave. Il fallait reprendre goût à la victoire. J’ai bien aimé l’état d’esprit de l’équipe », a-t-il lancé sur Canal Plus, félicitant au passage Messi, auteur d’un but.

« Il y aura beaucoup de milieux de terrain »

« Il est au niveau auquel il est d’habitude. Il a fait une bonne Coupe du Monde, il y a de la fatigue. Contre Reims c’était plus difficile. Je suis satisfait de la prestation de l’équipe, de Léo, des trois buts. » Mais il a également été interrogé sur le mercato hivernal parisien, achevé sans le moindre renfort, malgré le départ de Pablo Sarabia.

« Evidemment qu’on aurait aimé avoir un offensif de plus mais on va travailler avec les joueurs disponibles. A mon avis il y aura beaucoup de milieux de terrain ! », a-t-il lâché dans un sourire. Effectivement, Christophe Galtier devra compenser le déficit de solutions offensives avec des joueurs tels que Soler, Renato Sanches ou Warren Zaïre-Emery, auteur de son premier but en pro et désormais plus jeune buteur de l’histoire du PSG.