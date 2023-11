League Cup : Newcastle corrige et élimine Manchester United !

De quoi mettre, encore, plus d’huile sur le feu. Ce mercredi soir, Manchester United recevait Newcastle pour le compte du 4e tour de la Coupe de la Ligue Anglaise. L’occasion pour les Red Devils de se faire pardonner après la gifle reçue le week-end dernier face à Manchester City (0-3). C’est raté. Pire, les hommes d’Erik ten Hag se sont une nouvelle fois fait humilier devant leur public, à Old Trafford, en s’inclinant sur le même score (0-3). Un trophée en moins. Tout est allé très vite. En 8 minutes, les Magpies ont fait le break. Miguel Almiron a ouvert la marque après un incroyable run solitaire signé Tino Livramento (1-0, 28e).

Dans la foulée, Lewis Hall a doublé la mise en inscrivant son premier but sous sa nouvelle tunique d’une superbe reprise de volée du gauche (0-2, 36e). Dépassés, les Red Devils n’ont rien pu faire et Joe Willock est venu marquer le but du K.O. à l’heure de jeu (0-3, 60e). Les deux latéraux des Magpies - formés à Chelsea - ont brillé en donnant le tournis aux Mancuniens, à tel point que certains supporters ont quitté le stade à 10 minutes du terme. En l’espace de quatre jours, Manchester United collecte deux revers de suite, les deux fois par trois buts d’écart. Newcastle se qualifie pour le prochain tour de la Carabao Cup et s’affirme comme l’un des favoris à la victoire finale après avoir déjà écarté Manchester City il y a quelques semaines.